Rettungsarbeiten nach Erdbeben in Izmir beendet

Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkischen Izmir haben Einsatzkräfte die Rettungsarbeiten beendet. „Die Such- und Rettungsteams haben ihre Arbeit abgeschlossen“, teilte der Vorsitzende der Katastrophenschutzbehörde Afad am Mittwoch mit. Umwelt- und Städteminister Murat Kurum sagte, die Zahl der Toten liege nun bei 114: „Unser Schmerz ist sehr groß. So Gott will werden wir in Solidarität miteinander die Wunden unserer Geschwister in Izmir alle gemeinsam heilen.“