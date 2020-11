Fußball-Legende Maradona erfolgreich operiert

Die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona ist wegen einer Gehirnblutung operiert worden. „Die Operation von Maradona ist vorbei und sie war ein Erfolg“, schrieb sein Pressesprecher Sebastián Sanchi am Dienstag bei Instagram. „Alles lief wie geplant. Diego geht es gut und er ruht sich jetzt in seinem Zimmer aus.“ Maradona war am Montag in ein Krankenhaus in La Plata gebracht worden.