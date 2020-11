"Wie eine zweite Vorbereitung": Die Haie müssen erst wieder tief Luft holen

Das Haifischbecken war in den vergangenen Tagen richtig „durchseucht“ (mehr als ein Dutzend Fälle). Für Sekretärin Irmi Niederwieser und Sportvorstand Kurt Mitterer herrschte auch behördentechnisch Ausnahme­zustand. „Der Aufwand ist irre“, atmet Mitterer kurz durch, um gleich hinterherzureichen: „Der Verein muss sich aus medizinischer Sicht absichern. Die Cracks sollen nach der Erkrankung nicht sofort ans Limit gehen.“ Und ohne Lungentests und grünes Licht seitens der medizinischen Abteilung könne man nicht wieder in den Spielbetrieb einsteigen.

Genau gesagt würde die Bet-at-home ICE Hockey League, in der mittlerweil­e fast alle Clubs, zum Teil auch großflächig, betroffen waren, am kommenden Dienstag (10.11.) wieder in den Liga-Alltag zurückkehren. Der Haie-Gegner in der Tiwag-Arena wäre auf dem Papier Bozen, kann aber durchaus auch ein anderer sein.