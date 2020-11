Bürger in der Region St. Johann werden mehr eingebunden

Die Kinder sollen sich im neuen Kinderbetreuungszentrum in der Innsbrucker Straße in St. Johann besonders wohl fühlen.

St. Johann i. T. – Die Arbeiten am neuen Kinderbetreuungszentrum St. Johann am Elbogenfeld laufen auf Hochtouren. Der Rohbau ist bereits errichtet, und so wird in den nächsten Monaten der terrassenförmig angelegte, barrierefreie und teilunterkellerte Bau mit zwei Geschoßen sowie vielen Frei- und Grünflächen fertig gestellt. In den großzügigen Freibereichen gibt es einen Erlebnisspielplatz zum handwerklichen Tun, einen Beeren- und Gemüsepflanzgarten, einen Schmetterlingslandeplatz und vieles mehr, das den Wissensdurst und die Kreativität der Kinder fördert, verlautbart die Marktgemeinde.

Einzig der sperrige Name Kinderbetreuungszentrum für den 8,5-Millionen-Euro-Bau stört die Verantwortlichen. Jetzt ist die Bevölkerung aufgerufen, einen Namen für die Einrichtung zu finden, in der sich ab Herbst 2021 die Kinderkrippe mit vier Gruppen und der Kindergarten mit sieben Gruppen befinden soll. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Zum einen mittels Online-Formular unter www.treffpunkt-stjohann.at/namenswettbewerb, zum anderen erhalten die Kinder Formulare für die Eltern ausgeteilt und es besteht auch die Möglichkeit, Vorschläge direkt im Marktgemeindeamt abzugeben.

Aber auch an anderer Stell­e setzt man auf Bürgerbeteiligung: So ist für die Region St. Johann, Oberndorf und Kirchdorf ein nachhaltiges Mobilitäts-Angebot in Form eines regionalen Bussystems geplant. Projektträger für dieses Vorhaben ist der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol. Die Abwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Ortsmarketing St. Johann in Tirol, der Regio-Tech GmbH und den drei teilnehmenden Gemeinden.