Haus der Musik: 5,36 Millionen Euro Mehrkosten

Zwei Jahre nach der Eröffnung des Hauses der Musik in Innsbruck liegt nun die finale Kostenabrechnung vor. Demnach liegen die effektiven Baukosten bei knapp 61 Millionen Euro. Das ergibt Mehrkosten in der Höhe von 5,36 Millionen. Stadt Innsbruck und Land Tirol haben sich darauf verständigt, diese Mehrkosten zu teilen. Auf beide entfallen damit jeweils rund 2,7 Millionen Euro. Unterm Strich sei man aber schon im Rahmen geblieben, erklärt Bürgermeister Georg Willi. Bei den 5,36 Millionen handle es sich nämlich „um vorab nicht kalkulierbare Kosten. Zudem haben wir in technische Innovationen wie die thermische Grundwassernutzung investiert. Das kostete zwar eine halbe Million mehr, spart aber Jahr für Jahr massiv an Betriebskosten ein“, erklärt Willi.