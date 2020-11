In Italien tritt am Donnerstag Lockdown Light in Kraft

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat in der Nacht neue restriktive Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen. Er unterzeichnete eine Verordnung, die ab Donnerstag in Kraft tritt und bis zum 3. Dezember gültig sein wird. Kernelement des neuen Dekrets ist eine landesweit geltende Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr. Bisher hatte es lediglich regionale Ausgangssperren gegeben. In Polen wurde indes ein Rekordhoch bei den Neuinfektionen verzeichnet.

In Italien werden ab Donnerstag Museen und Ausstellungen geschlossen. Für öffentliche Transportmittel wird eine Obergrenze eingeführt, nach der nur die Hälfte der Plätze besetzt werden darf. Einkaufszentren sind am Wochenende geschlossen. Lebensmittelläden, Apotheken und Zeitungskiosken bleiben offen. Home-Office wird in höchstem Ausmaß ausgedehnt. Schüler ab sechs Jahren werden in den Klassen immer Nasen- und Mundschutz tragen müssen. Der Präsenzunterricht in höheren Schulen soll weiter eingeschränkt und auf Online-Lektionen umgestellt werden.

In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen laut Gesundheitsministerium am Dienstag bei 28.244 gelegen - nach 22.253 am Montag. Auch gab es 353 Todesfälle, so viele wie seit Mai nicht mehr. Die Zahl der verstorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 39.412. Innerhalb von 24 Stunden wurden 182.287 Tests durchgeführt.

Indes hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Polen erstmals die Marke von 24.000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 24.692 neue Fälle hinzu, die meisten davon (rund 3.952) in der Region Großpolen im Westen das Landes, wie das polnische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 373 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus - so viele wie noch nie zuvor.

Der bisherige Rekordwert war mit 21.897 Fällen erst am Samstag erreicht worden. Seit Beginn der Pandemie gab es in Polen 6.475 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner. Regierungschef Mateusz Morawiecki will am Nachmittag über weitere Schritte im Kampf gegen eine Ausbreitung des Virus informieren.

Unterdessen bleibt auch in Deutschland die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter hoch: Innerhalb eines Tages sind 17.214 neue Fälle an das staatliche Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet worden. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg in dem 83-Millionen-Einwohner-Land um 151 auf insgesamt 10.812.