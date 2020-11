Tiroler Landtag: Gemeinsame Erklärung zu Terroranschlag gescheitert

Innsbruck – Dass sich der Tiroler Landtag am Mittwoch zu keiner gemeinsamen Erklärung zum schrecklichen Terroranschlag in Wien durchringen konnte, sorgte gestern für intensive Nachbetrachtungen in der Landespolitik. Schließlich tagten die Ausschüsse zur November-Sitzung. NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer ist entsetzt darüber und schiebt Grünen-Klubobmann Gebi Mair und FPÖ-Chef Markus Abwerzger die Schuld zu. „Das ist ein Armutszeugnis unvorstellbaren Ausmaßes. In dieser Situation politisches Kleingeld schlagen zu wollen, ist schäbig und schadet dem Ansehen der gesamten Tiroler Politik.“