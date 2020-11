Dänische Regierungschefin in Corona-Quarantäne

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und zwei Drittel ihrer Regierung befinden sich nach mehreren Corona-Fällen in ihrem Umfeld in Quarantäne. 13 der 20 Kabinettsmitglieder arbeiteten nun von zuhause aus, teilte die Regierung in Kopenhagen am Mittwoch mit. Zuvor war bekannt geworden, dass sich Justizminister Nick Haekkerup mit dem Coronavirus infiziert hat. Neben Haekkerup haben sich auch mehrere Abgeordnete des dänischen Parlaments angesteckt.