Erstmals über 6.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Österreich hat am Mittwoch erstmals die Schwelle von 6.000 Corona-Neuinfektionen übersprungen. Mit Stand 9.30 Uhr wurden 6.211 Personen binnen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. Auch die Zahl der hospitalisierten Personen stieg von 2.431 auf 2.584. In Intensivstationen lagen 383 Personen. Die meisten Neuinfektionen gab es in Oberösterreich (1.510), gefolgt von Tirol (1.143), Niederösterreich (880) und Wien (845).