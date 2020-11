Mutters, Innsbruck – Im Rennen um die Muttereralm Bergbahn Einrichtungs GmbH ist eine Vorentscheidung gefallen. Die Gesellschaft, welche unter anderem das Familienskigebiet Muttereralm betreibt, wurde vom Innsbrucker Tourismusverband (TVB) als bisherigem Mehrheitseigentümer und den Gemeinden Götzens und Mutters zum Verkauf bestimmt. Im bereits abgeschlossenen Bieterverfahren hat der Tourismuskonzern Tatry Mountain Resort (TMR) laut Informationen der TT das beste Angebot hinterlegt. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in der Slowakei besitzt europaweit mehrere Skigebiete, darunter jenes am Mölltaler Gletscher in Kärnten.