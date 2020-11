Ausgangssperre ab 20 Uhr: Südtirol setzt auf drastische Maßnahmen

Arno Kompatscher (Landeshauptmann Südtirol): „Wir sind uns bewusst, was das für die Menschen in unserem Land bedeutet.“

Bozen, Rom – Die Zahl der Corona-Infizierten in Südtirol steigt weiter rasant an, gestern Vormittag galten 6796 Menschen als aktiv positiv. Der Druck auf das Gesundheitssystem nimmt zu, bislang wurden 322 Todesfälle verzeichnet. Um die Lage in den Griff zu bekommen, wurde erneut bei den Covid-Regeln nachgeschärft. Unter anderem gibt es seit gestern und bis zumindest 22. November eine Ausgangssperre ab 20 Uhr und bis 5 Uhr am Morgen des folgenden Tages.