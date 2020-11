Mehrere Zivilisten bei Bombardements in Syrien getötet

Bei Bombardements durch syrische Regierungstruppen sind im Nordwesten des Bürgerkriegslandes mehrere Zivilisten getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Mittwoch von sieben Todesopfern in dem von Rebellen kontrollierten Ort Ariha in der Provinz Idlib, darunter vier Kinder. Die Hilfsorganisation World Vision meldete acht Tote. Die Region um Idlib ist nach mehr als neun Jahren Bürgerkrieg die letzte große Rebellenhochburg.