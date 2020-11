Aserbaidschan nimmt sieben weitere Orte ein

Im Krieg um die Südkaukasusregion Berg-Karbach haben aserbaidschanische Streitkräfte nach Angaben von Präsident Ilham Aliyev weitere sieben Orte unter ihre Kontrolle gebracht. Armenien habe eine Niederlage im Kampf um die Region erlitten, teilte Aliyev am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Behörden in Berg-Karabach meldeten massiven Raketenbeschuss von aserbaidschanischer Seite und schwere Zerstörungen in der Hauptstadt Stepanakert.