Edtstadler berät mit „Frugalen“ engere Zusammenarbeit

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) berät am Donnerstag mit ihren Amtskollegen aus den Niederlanden, Schweden, Finnland und Dänemark eine engere Zusammenarbeit. Edtstadler will im Kampf gegen die Corona-Epidemie, zur Konferenz zur Zukunft Europas sowie bei der EU-Migrationsstrategie gemeinsame Positionen ausloten, um die Diskussion in der Europäischen Union voranzutreiben. Themen sind außerdem die Rechtsstaatlichkeit und das EU-Budget sowie die Klimapolitik.