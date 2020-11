Ars Electronica Center in Linz liefert wieder nach Hause

Am Donnerstag hat man die Möglichkeit ganz tief in die Bilder des niederländischen Renaissance-Meisters Pieter Bruegel dem Älteren einzutauchen: Mittels Giga-Pixel-Fotos werden etwa der „Turmbau zu Babel“ oder die „Kinderspiele“ untersucht. Dabei lassen sich Details, die man mit freiem Auge kaum erkennt, aufspüren. Am 26. November zeigt Bauingenieur Erhard Kargel in Kooperation mit dem Kepler Salon der Uni Linz im Deep Space, wie Brücken funktionieren - nicht nur technisch, sondern auch ästhetisch - und welche Kräfte in und auf ihnen wirken.