Zukunft endet in Natur auf Fresko in Linzer Tabakfabrik

Der Linzer Maler Robert Oltay hat sein zweites großes Fresko in der Linzer Tabakfabrik fertiggestellt. Auf rund 30 Quadratmetern blickt er farbenfroh in die „Zukunft“, nachdem er zuvor die „Gegenwart“ als Pendant zu dem 85 Jahre alten Wandgemälde von Herbert Dimmel angefertigt hatte. Und die Zukunft erscheint positiv, mit den Menschen unterstützenden Robotern, einer Luft-Wasser-Maschine und einer intakten Natur, die ein wenig an die Toskana erinnert.

Liegt die Gegenwart fast neben dem Dimmel-Werk von 1935, findet die Zukunft in der linken inneren Ecke der 1.800 Quadratmeter großen Lösehalle statt. 28 Tage (und Abende) arbeitete Oltay, zeitweise auf einer Hebebühne, an dem Fresko, das über eine Tür und Mauervorsprünge verläuft. Es sei ein „eigenes Gefühl“ an einem ortsgebundenem Kunstwerk in dieser Dimension zu arbeiten und „ein Privileg“, betonte er beim APA-Besuch.