14 Festgenommene nach Anschlag in Justizanstalt eingeliefert

Nach dem Terroranschlag mit vier Toten und über 20 Verletzten in Wien sind in der Nacht auf Donnerstag die 14 nach der Tat festgenommenen Personen in die Justizanstalt eingeliefert worden. Die zuständige Staatsanwältin muss nun für jeden einzelnen prüfen, ob Antrag auf Verhängung von Untersuchungshaft gestellt wird. Die 14 Personen waren bei 18 Hausdurchsuchungen festgenommen worden. Details zu den Festgenommenen sollen noch am Donnerstag genannt werden.