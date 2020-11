ÖSV-Sportdirektor Giger: „Keiner kann seriös sagen, was im Jänner ist“

Die Corona-Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Welche Auswirkungen hat dies auf den Österreichischen Skiverband mit all seinen Sparten?

Anton Giger: Ganz generell ist es auch für uns ein ständiger Lernprozess – und wir versuchen laufend aus den Neuerungen die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, um das Testprozedere bzw. die Konzepte zu optimieren. Besonders herausfordernd ist es dort, wo wir keine oder nur temporäre Sportstätten haben – also in den Skigebieten, was Alpin, Snowboard und Skicross betrifft.