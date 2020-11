Brände in Vorarlberger Wohnhäusern

In Vorarlberg ist es in den vergangenen Stunden zu zwei Bränden in Wohnhäusern gekommen. Bei einem Brand eines Mehrparteienhauses in Thüringen (Bez. Bludenz) in der Nacht auf Donnerstag retteten sich die 14 Bewohner des Gebäudes selbst ins Freie. Ein Mann dürfte eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Bei einem Wohnungsbrand in Frastanz (Bez. Feldkirch) trugen laut Polizei am Mittwochabend die Bewohnerin der Wohnung sowie eine Nachbarin Rauchgasvergiftungen davon.