Dalmatiner im Bezirk Melk von Spaziergänger erschossen

In Pöchlarn (Bezirk Melk) ist ein Dalmatinerrüde von einem Spaziergänger erschossen worden. Der Hund soll zuvor den Labradormischling des 55 Jahre alten Mannes attackiert und in den Nacken gebissen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Der Schütze habe eine Glock 17 legal mitgeführt und Selbstanzeige erstattet.