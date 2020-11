Edtstadler berät mit „Frugalen“ engere Zusammenarbeit

Die Europa- und Außenminister von Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland beraten am Donnerstag eine engere Zusammenarbeit in zentralen EU-Fragen. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) empfing dazu am Vormittag den niederländischen Außenmister Stef Blok in Wien, die anderen werden sich virtuell beteiligen. Mit Blok will Edtstadler in der Seitentstettengasse auch eine Kerze zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlages vom Montag entzünden.