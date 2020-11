Gestohlener Sportwagen nach drei Jahren aufgetaucht

Ein seit drei Jahren international zur Fahndung ausgeschriebener Sportwagen im Wert von mehr als einhunderttausend Euro ist am Mittwochabend in der Oststeiermark von Polizeibeamten entdeckt und sichergestellt worden. Der Zivilstreife war der ursprünglich in Belgien angemeldete Wagen auf einem Parkplatz auf der Autobahnraststation Loipersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aufgefallen.