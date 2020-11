TVB-Obmann: Brixentaler haben die Wahl zwischen zwei Kandidaten

Für Kirchberg wird das noch ungewöhnlicher, denn vor seiner Zeit als Obmann des Gesamtverbandes stand Aigner viele Jahre dem TVB Kirchberg vor. Nun soll der Verband in neue Hände gelegt werden. Schon früh in Stellung gebracht hat sich der Kirchberger Hotelier Willi Steindl. Bereits sein Vater war lange Zeit Aufsichtsratsvorsitzender des TVB. Für Aufsehen gesorgt hatte Steindl zuletzt mit einer Umfrage zur Arbeit des Tourismusverbandes. Die darauffolgende Auseinandersetzung zwischen ihm und Aigner hat wohl auch dessen Beschluss, nicht mehr als Obmann antreten zu wollen, bestärkt.

Als zweiter Kandidat taucht nun ein bekannter Name auf. Ins Rennen um die Obmannschaft geht auch der Noch-Ortsausschussobmann von Kirchberg und nunmehrige Hotelier in Westendorf, Toni Wurzrainer. „Eine Wahl ist erst eine Wahl, wenn es einen zweiten Kandidaten gibt, und unsere Mitglieder haben es verdient, dass sie eine wirkliche Wahl haben“, sagt Wurzrainer. In einer so schwierigen Zeit seien Erfahrung und Sparsamkeit sehr wichtig. „Der verantwortungsvolle Umgang mit Geldern und Mitarbeitern steht an oberster Stelle“, betont Wurzrainer.