An die 400 Profisportler im Biathlonzentrum Obertilliach erwartet

Obertilliach – Während in weiten Teilen Osttirols die Hotels geschlossen sind, geht es in Obertilliach jetzt richtig los: Das Langlauf- und Biathlonzentrum dient – so wie jedes Jahr – auch heuer als Trainingsstätte für Langläufer und Biathleten. Ab Montag, den 9. November, ist das Training möglich, sagt der Obertilliacher Bürgermeister und Geschäftsführer des Zentrums, Matthias Scherer.