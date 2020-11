Wien – Mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Österreich sind Ein-Personen-Unternehmen (EPU) – und somit laut Wirtschaftskammer eine tragende Säule der Wirtschaft. Fast 25.000 EPU gibt es in Tirol (Stand Dezember 2019, WK), österreichweit sind es 318.793. Die Jobs erstrecken sich quer durch alle Branchen: Ob Grafikerin oder Therapeut, Altenpfleger oder Rechtsanwältin – sie alle sind Chef und Mitarbeiter in einer Person. Und viele von ihnen wurden von der Corona-Krise hart getroffen, durch Betriebsschließungen brachen Aufträge weg. Auch die neuerlichen Beschränkungen bedrohen die Existenz der Freiberufler massiv.