Geständnis von Feuerwehrmann nach 10 Bränden in Kirchdorf

Die Polizei hat einen 20-jährigen Feuerwehrmann festgenommen, der seit September zehn Brände im Ortsgebiet von Kirchdorf gelegt haben soll. Er wurde in der Nacht auf Donnerstag auf frischer Tat ertappt, nachdem er vier Altpapiercontainer in Brand gesetzt haben dürfte. Wie sich herausstellte, befindet sich der Verdächtige derzeit zudem wegen einer Covid-19-Infektion in Quarantäne, informierte die Polizei.