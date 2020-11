Faßmann schließt Schulschließungen derzeit aus

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Donnerstag Gerüchte zurückgewiesen, wonach bereits am kommenden Montag alle Schulen wie im Frühjahr ins Distance Learning geschickt werden sollen. „Die Oberstufen sind bekanntlich seit Dienstag im Distance Learning. Man „evaluiere diese Maßnahme nach einem Zeitraum von zwei Wochen und entscheide dann über das weitere Vorgehen an den Schulen“, so Faßmann zur APA. Es gebe keinen Grund, von dieser Vorgangsweise abzuweichen.