Corona auf der Tagesordnung: Novembersitzungen ziehen um

So steht etwa in Polling in den kommenden Tagen eine Bürgermeisterwahl an – die TT berichtete. Die zweitägige Gemeinderatssitzung in Innsbruck kommende Woche wird aufgrund der aktuellen Situation in der Messe stattfinden. Bürgermeister Georg Willi spricht sich dafür aus, die Sitzung ohne Öffentlichkeit abzuhalten und lediglich für Medienvertreter Sitze anzubieten. Alle Interessierten können via Livestream zusehen. Die Entscheidung, in welcher Form die Sitzung dann abgehalten wird, liegt bei den Klubobleuten.