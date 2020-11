Absonderungsbescheide: Ein schmaler Grat für die Gemeinden

Innsbruck – Der Blick auf das Corona-Dashboard, also die offizielle Statistik des Landes, gehört für die Tiroler Bürgermeister mittlerweile zum Alltag. Mehrmals täglich. Die Zahlen schnellen in die Höhe – und plötzlich entstehen auch in kleinen Gemeinden Hotspots. Für die Bürgermeister oft ein­e schwierige Situation und Gratwanderung zwischen notwendigen Maßnahmen und dem Datenschutz. Ein Thema, das heute auch bei der Landeshauptleutekonferenz besprochen werden soll. Das Ziel: Die Gemeinden sollen besser von den Gesundheitsbehörden informiert werden.

„Gott sei Dank sind wir aktuell in sensiblen Bereichen wie den Altenheimen Corona-frei“, so Härting. In den vergangenen zwei Tagen habe sich die Zahl der Corona-positiven Fälle zumindest in Telfs stabilisiert. Härting hofft, dass dieser Trend anhält. Auch sonst zeigt ein Rundruf in den Gemeinden, etw­a im Unterland, dass die Bürgermeister oft selbst im Dunkeln tappen, wo denn die Infektionsherde gerade liegen. Diese Informationen erhalte man von den Behörden nicht, heißt es z. B. aus Absam oder Hall.