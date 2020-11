Tauwiesenlift in Oberndorf wird noch attraktiver

Oberndorf i. T. – Quasi jeder Oberndorfer hat auf der Tauwiese das Skifahren gelernt. Mit diesem Satz läuteten die Gemeinde Oberndorf, Ski­Star St. Johann und der Tourismusverband St. Johann im Oktober 2019 den Baustart von „Valle’s Tauwiesenlift“ in Oberndorf ein.

Doch auch an die „Sommerbespielung“ der Anlage ist bereits beim Bau des Tellerlifts gedacht worden: So konnten bereits im August dieses Jahres der Bike-Schlepplift und natürlich auch die dazugehörigen Bike-Trails eröffnet werden.

„Gerade für Bike-Anfänger ist es ein idealer Service: Sie können sich mit dem ersten Bike-Schlepplift in Tirol nach oben ziehen lassen. Und das geht ganz einfach: Beim Einstieg wird eine Anhängevorrichtung auf den Lenker des Bikes aufgesetzt und ein Halteschlauch wird während der Fahrt mit der rechten Hand am Fahrradgriff fixiert. Wenn der Halteschlauch losgelassen wird, löst sich auch die Anhängevorrichtung. Und das Bike-Vergnügen kann beginnen“, freute man sich beim Tourismusverband.

Jetzt hat der Gemeinderat in Oberndorf einen weiteren Schritt in Richtung Ausbau der Anlage gesetzt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmten die Mandatare einstimmig mehreren Flächenwidmungen zu.