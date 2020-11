Zahl getöteter Kinder im Nordwesten Syriens auf Höchststand

Noch nie seit Beginn des Kriegs 2011 sind nach UNICEF-Angaben im Nordwesten Syriens so viele Kinder in einem Quartal ums Leben gekommen wie Anfang 2020. Von Jänner bis März wurden in der letzten Rebellenhochburg des Landes 273 Kinder getötet und 236 verletzt, wie das UNO-Kinderhilfswerk am Donnerstag mitteilte. Das sei die höchste Zahl getöteter Kindern in einem Quartal seit Kriegsbeginn. In der vergangenen Woche wurden im Nordwesten Syriens mindestens fünf Kinder getötet.