Urlauberpaar aus Österreich muss Sylt verlassen

Ein Ehepaar aus Österreich muss seinen Urlaub auf der deutschen Nordseeinsel Sylt wegen der verschärften Corona-Bestimmungen vorzeitig abbrechen, obwohl es eigenen Angaben zufolge seinen eingeschneiten Wohnsitz derzeit nicht erreichen kann. Wegen des auch in Österreich geltenden Beherbergungsverbots drohe ihnen bei Rückkehr Obdachlosigkeit, argumentierten die Beiden. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig lehnte einen Antrag des Paares, bleiben zu dürfen, am Donnerstag ab.