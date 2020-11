Danubius Award 2020 an rumänischen Historiker Andrei Pippidi

Mit dem Danubius Award werden Personen geehrt, die sich in ihrem wissenschaftlichen Werk in hervorragender Weise mit dem Donauraum auseinandergesetzt haben. Zu Pippidis Forschungsschwerpunkten zählen die südosteuropäische Geschichte des 15. bis 19. Jahrhunderts, die rumänische Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit sowie die Beziehungen zwischen Südosteuropa und dem Okzident. Er war auch Mitglied der internationalen Historikerkommission, die den Elie-Wiesel-Report zur rumänischen Beteiligung am Holocaust erstellt hat, sowie Teil der Präsidialkommission zur Analyse der kommunistischen Diktatur in Rumänien.