IGGÖ gedenkt in Freitagspredigt der Anschlagsopfer

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) gedenkt in ihren 350 Moscheen am Freitag wie angekündigt der Opfer des Terroranschlags in Wien. In einer einheitlichen Predigt werden die Muslime dazu aufgerufen, „für Gerechtigkeit und Menschenwürde einzutreten, die Vielfalt unserer Gesellschaft als gottgewollt zu begrüßen und ihre Stimme zu erheben, um den Grundwerten des Islam entsprechend Vertrauen durch ihre Worte und Taten aufzubauen“, hieß es.