Jenbach, Hart, Ried i. Z. – Mancherorts in Tirol hat man das Gefühl, dass Deponien wie Schwammerln aus dem Boden schießen. Laut Land Tirol gibt es seit Jahresbeginn insgesamt 276 Deponien. Den Großteil davon machen die Ablagerungen von Bodenaushub aus. Mit einer Fläche von mindestens 100.000 m² und größer findet man in Tirol 52 Deponien. Etwa 109 Ablagerungsplätze weisen eine Fläche unter 100.000 m² auf und 95 Deponien bieten Platz für Material auf unter 35.000 m². „Das aktuell vorhandene, offene Deponievolumen reicht in etwa noch für knapp sechs Jahre“, heißt es seitens des Landes.