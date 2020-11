Privatzimmervermieter Tirol: „Hätten uns ein Paket für alle gewünscht“

Die Gäste von Privatvermietern erwarten sich Qualität und Komfort wie am Gerlhof in Gaimberg.

„Uns Kleine zwingt das Gesetz aus dem Jahre 1959 in rechtliche Grauzonen“, beklagt Rainer. Im Gesetzestext heißt es etwa unter „Sachliche Voraussetzungen“: „Die zu vermietenden Wohnräume müssen Bestandteile der Wohnung des Vermieters sein.“ Diese Bedingung dürft­e heutzutage kaum einer der 16.000 Tiroler Privatvermieter, die im Verband organisiert sind, noch erfüllen. „Wir haben momentan mit einer Flut an anonymen Anzeigen zu kämpfen“, schildert Rainer. Die vorgeschriebene Obergrenze von zehn Betten hemme die Entwicklung.

Der Gast, der sich für eine Unterkunft bei Privatvermietern entscheide, mache dies ganz bewusst. „Diese Menschen möchten nicht in ein Hotel. Wir sind also keine Konkurrenz.“ Dennoch möchte man den Gästen höchste Qualität in den Unterkünften anbieten. „Der Einbau einer kleinen Sauna ist uns verboten“, nennt Rainer ein weiteres Beispiel für Beschränkungen.

„Unsere Gäste sind neugierig und wollen Produkte aus der Region mit nach Hause nehmen, sie gönnen sich regionale Spezialitäten in den Gaststätten und Restaurants“, sagt Margit Steiner, die am Gerlhof drei Ferienwohnungen vermietet. Die Verbandsobfrau ergänzt: „Die Privaten gehen weder in Ausgleich noch in Konkurs, beschäftigen ausschließlich lokale Handwerker und drücken diese nicht im Preis. Wir haben den Tourismus in Tirol aufgebaut. Sterben die Privatvermieter, stirbt leider auch die Tourismusgesinnung.“