Tote und Verletzte bei Angriffen in Berg-Karabach

Bei neuen schweren Gefechten in der Südkaukasus-Region Berg-Karabach sind mindestens drei Zivilisten getötet worden. Die gesamte Nacht über seien die Hauptstadt Stepanakert und die Stadt Schuschi von aserbaidschanischer Seite „heftig“ beschossen worden, teilten die Behörden von Berg-Karabach am Freitag mit. In Schuschi seien dabei mehrere Häuser niedergebrannt. Es habe zudem auch mehrere Verletzte gegeben.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Baku wiederum meldete Angriffe der gegnerischen Seite auf die Stadt Terter und auf mehrere Dörfer. Zudem seien mehrere Stellung der Armee an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan unter Beschuss geraten. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die neuen Gefechte verantwortlich und sprachen von „Verlusten“ beim Gegner. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist nicht möglich.

Die Kämpfe dauern bereits seit Ende September an. Mehrere Vereinbarungen über eine Feuerpause hielten nicht. Die Behörden in Berg-Karabach sprachen zuletzt von mehr als 1.100 getöteten Soldaten. Aserbaidschan machte keine Angaben dazu. Es gab lediglich die Zahl getöteter Zivilisten mit 92 an. In Berg-Karabach und Armenien war von mehr als 50 Opfern in der Bevölkerung die Rede.