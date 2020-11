Akt der Solidarität: Innsbrucker Weihnachtsbeleuchtung nur bis 20 Uhr

Am Mittwoch gehen in Innsbruck wieder die Weihnachtslichter an. Im November bis 20 Uhr, nach dem Teil-Lockdown bis 23 Uhr.

Innsbruck – Am kommenden Mittwoch gehen um 15 Uhr in der Innsbrucker Innenstadt die Weihnachtslichter an. Bereits zum 25. Mal organisiert der Innenstadtverein die Beleuchtung. Eingeschaltet werden die 400.000 Leuchtpunkte bis Neujahr täglich von 7 bis 9 und 15 bis 23 Uhr. Während des Teil-Lockdowns im November gehen die Lichter allerdings schon um 20 Uhr aus. Der Innenstadtverein möchte damit ein Zeichen der Solidarität mit der betroffenen Stadt setzen. Die Geschäfte in der Innenstadt haben in dieser Zeit bis längstens 19 Uhr geöffnet. „Wir laden alle Menschen dazu ein, ihre Weihnachtseinkäufe bereits jetzt sicher und in Ruhe frühzeitig zu tätigen“, sagt Thomas Hudovernik, Obmann des Innenstadtvereins.