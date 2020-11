Biden übernimmt Führung im Rennen um Georgia

In Anspielung auf die sich verdüsternden Aussichten auf seine Wiederwahl meinte Trump am Donnerstagabend im Weißen Haus: „Wenn man die legalen Stimmen zählt, würde ich locker gewinnen.“ Er bekräftigte den Vorwurf, dass „illegale Stimmen“ ausgezählt werden und die Demokraten „die Wahl stehlen wollen“.

In einem erratischen Vortrag zählte Trump seine Erfolge bei der Präsidentenwahl auf und verwies auf sein Abschneiden in Florida und Ohio. Er beklagte, dass seine ursprüngliche Führung in mehreren Staaten „heruntergedrückt“ worden sei und äußerte die Befürchtung, dass er auch im umkämpften Staat Georgia letztlich „ein bisschen zurückliegen“ könnte. Dagegen sei er in Arizona - wo er offenbar nichts an der Fortsetzung der Auszählung auszusetzen hat - „auf dem Weg zum Sieg“.