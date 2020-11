Eltern für Verschiebung der Schuleinschreibung

Elternvertreter sprechen sich für die Verschiebung der nach den Semesterferien stattfindenden Schuleinschreibung für weiterführende Schulen aus. Derzeit können Tage der offenen Tür aufgrund der Corona-Vorgaben des Bildungsministeriums nicht durchgeführt werden und Eltern sich nicht über die Angebote informieren. Schülervertreter wiederum fordern aufgrund der Umstellung auf Distance Learning an den Oberstufen verpflichtende Digitalisierungs-Fortbildung für Lehrer.

Die Schuleinschreibung für weiterführende Schulen findet jährlich kurz nach den Semesterferien statt. Deshalb findet dazu etwa in der Bundeshauptstadt im Oktober jährlich der Tag der Wiener Schulen statt, darüber hinaus haben die meisten Schulen zusätzlich einen eigenen Tag der offenen Tür. Der Tag der Wiener Schulen wurde coronabedingt heuer abgesagt, die meist im November am Programm stehenden Tage der offenen Tür dürfen bundesweit ebenfalls nicht stattfinden: Die derzeit gültigen Corona-Vorgaben erlauben schulfremden Personen keinen Zutritt in die Schule.