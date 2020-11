Hubert Scheibl-Ausstellung: Im Poetischen verortete Seinsspuren

Innsbruck – „Farout“, was so viel wie weit entfernt, aber auch exzentrisch bedeutet, nennt Hubert Scheibl seine Ausstellung bei Rhomberg. Die die erste des 68-jährigen Oberösterreichers ist, der bei Max Weiler und Arnulf Rainer studiert hat, bevor er sich in den 80er-Jahren zum „Neuen Wilden“ gemausert hat. Um sich mit den Jahren zu einem der ernsthaftesten Vertreter der abstrakten Malerei in Österreich zu wandeln, zu einem subtilen Spieler mit Farben und Gesten, die Scheibl gern auf großen Leinwänden, aber auch Papieren ausbreitet.