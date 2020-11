Terrorismusforscher im TT-Studio: „Nicht jeder mit Sinnkrise wird zum Terroristen“

Innsbruck –Österreich konnte nicht von Anschlägen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ verschont bleiben. Dies­e Meinung vertraten nach dem Anschlag in Wien mit fünf Toten und mehr als 20 Verletzten viele. Politikwissenschafter Franz Eder sieht das differenzierter. Der Terrorismusforscher erklärt im TT -Studio: „Es ist ja nicht so, dass die Terrororganisationen einen Anschlag anschaffen.“

Es sind meist jugendliche Männer in Krisenphasen, die in die Hände radikaler Gruppierungen geraten. „Nur wegen einer Sinnkrise wird man nicht zum Terroristen. Aber es sind Schlüsselmomente.“ Eder führt aus: „Sie haben das Gefühl der Perspektivenlosigkeit. Sie entfremden sich von Freunden und Familie, suchen nach Sinn und Identität und finden dann in radikalen Netzwerken neue Ziele. Dort gelten sie plötzlich etwas.“ Das passiere häufig im Internet, aber auch offline.