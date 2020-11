Industriellenvereinigung lehnt neue Sonderbetreuungszeit ab

Nach anfänglichem Lob von mehreren Seiten regt sich nun auch Widerstand gegen die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit. Ein einseitiger Rechtsanspruch gefährde die Arbeit in den Unternehmen, warnte die Industriellenvereinigung (IV) am Freitag in einer Aussendung und lehnte das Vorhaben daher ab. Auch die Kostenfrage sah Generalsekretär Christoph Neumayer noch nicht eindeutig beantwortet.