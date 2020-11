Schretter & Cie investiert in Vils, Geschäftsführung wechselt

Drei Zementsilos mit je 55 Metern Höhe wurden in den letzten Tagen bei Schretter & Cie in Vils in die Höhe gezogen.

Vils – Langweilig wird Reinhard Schretter dieser Tage nicht. Der Zementindustrielle hat gleich mehrere „Baustellen“ zu managen. Während für Schretter & Cie im Werk Kirchbichl, das geschlossen wurde, Auflösung und Verwertung der Liegenschaft die Themen sind, geht es im Stammwerk Vils darum, eine Investition im mittleren zweistelligen Millionenbereich auf den Boden zu bringen, besser gesagt in die Höhe. Die Skyline des Zementwerkes hat sich in den letzten Tagen augenscheinlich verändert. Drei Silos sind in nur wenigen Tagen in Gleitbauweise in die Höhe gezogen worden. Obwohl jeweils 55 Meter hoch, integrieren sie sich ins Werks- und Ortsbild. In den kommenden Monaten folgen Stahlbau, Förder- und Verladeeinrichtungen sowie die Steuerung dieser Lager- und Verladeanlage, die im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen soll. Die drei Zementsilos sowie die im August 2020 angefahrene Zementmahlanlage 6 sind die Schwerpunkte des umfangreichen Investitionsprogramms.