Mode und Sport im „grünen Haus“ in der Innsbrucker Rossau

Innsbruck – Derzeit wird im ehemaligen Leiner-Gebäude unter Hochdruck umgebaut, denn das Tiroler Familien­unternehmen Feucht belebt das „grüne Haus“ nahe der Autobahnauffahrt Innsbruck Ost gemeinsam mit der Südtiroler Unternehmerfamilie Oberrauch wieder. In Abstimmung mit der Innsbrucker Stadtführung entsteht ein Mod­e-, Lifestyle- und Sporthaus. Eröffnet werden soll in rund einem halben Jahr.

Das 2012 eröffnete Leiner-Gebäude steht seit mehr als zwei Jahren praktisch leer, die Feuchts einigten sich mit René Benkos Signa-Holding über den Kauf der Immobilie um 12 Mio. Euro. Seitdem wurden Pläne gewälzt und in enger Zusammenarbeit mit der Stadtpolitik Innsbruck ein Nutzungskonzept entwickelt – in Planung ist etwa auch ein Radweg.

Gemeinsam mit der Südtiroler Unternehmerfamilie Oberrauch (Sportler Witting) soll ein für Westösterreich neuartiges Fashion-, Sport- und Lifestylekonzept auf drei Ebenen eröffnet werden. „Wir wollen vom Baby bis zu Oma und Opa somit die ganze Familie ansprechen und ihnen beim Einkaufen eine feine Zeit bereiten“, erklärt Wolfgang Feucht. Dementsprechend ist das Shoppingkonzept auf Entschleunigung und Wohlfühlen ausgerichtet. „Die Einrichtung wird von heimischen, natürlichen Materialie­n getragen. In weiten Zügen wird eine Wohnzimmeratmosphäre vorherrschen“, schildert Christoph Feucht. Auch ein Gastro-Angebot soll es geben. Dazu kommen großzügige Aufenthaltsbereiche zum Entspannen, wo kein Konsumzwang herrschen wird, sagt Wolfgang Feucht. Die Kundenbedürfnisse sollen im neuen Einkaufstempel ganz in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Feucht-Zentrale in Hall werde weiterbestehen, in Innsbruck werde eine weitere der 21 Feucht-Filialen eröffnet.