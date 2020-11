Lehrer in Rotterdam wegen Aufhängens einer Karikatur bedroht

Nach der Bedrohung eines Lehrers in Rotterdam wegen des Aufhängens einer Karikatur zum Thema islamistischer Terror ist eine junge Frau festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Freitag in Rotterdam mit. Die 18-Jährige stehe unter dem Verdacht, auf sozialen Medien zu „Straftaten gegen die Schule und den Lehrer“ aufgerufen zu haben. Der Lehrer war wegen der Bedrohungen untergetaucht.