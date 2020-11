Industriellenvereinigung lehnt neue Sonderbetreuungszeit ab

Nach anfänglichem Lob von mehreren Seiten regt sich nun auch Widerstand gegen die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit. Ein einseitiger Rechtsanspruch gefährde die Arbeit in den Unternehmen, warnte die Industriellenvereinigung (IV) am Freitag und lehnte das Vorhaben daher ab. Auch die Kostenfrage sah Generalsekretär Christoph Neumayer noch nicht eindeutig beantwortet. Unterdessen wollen die Gemeindebediensteten auch von der erweiterten Sonderbetreuungszeit profitieren.

Auch die Kostenfrage muss für die IV „ehrlich beantwortet werden“. So würde der Ersatzanspruch der Arbeitgeberseite zwar auf 100 Prozent des fortgezahlten Entgelts erhöht werden - allerdings gedeckelt mit der Höchstbeitragsgrundlage und ohne Ersatz der Lohnnebenkosten. „Es kann nicht sein, dass Unternehmen vor vollendete Tatsachen gestellt werden und obendrein auf anfallenden Kosten sitzenbleiben - noch dazu in einer ohnehin wirtschaftlich so herausfordernden und kritischen Phase“, kritisierte Neumayer.