Die Gemeindewache Fügen nahm ihren Dienst auf

Fügen – Der Schlosspark in Fügen ist samt Tiefgarage fertiggestellt. „Die geschätzten 5,3 Mio. Euro Baukosten dafür wurden genau eingehalten, wobei wir kein Fremdkapital dafür aufnehmen mussten“, freut sich BM Mainusch. Die Freude wird allerdings getrübt: Jugendliche Vandalen sollen bereits ihre Spuren im Schlosspark hinterlassen haben.

Das soll künftig unterbleiben: Eine Gemeindewache ist jetzt im ersten Stock des Stollenberghofes installiert worden. Mit Hannes Wechselberger aus Aschau und Christian Casazza aus Kundl hat Fügen nun zwei Gemeindepolizisten, die jahrelange Erfahrung als Streifenpolizist bzw. Militärpolizist haben. „Sie sind vollzeitbeschäftigt und werden durch variable Dienstzeiten auch immer wieder abends und am Wochenende im Einsatz sein“, erklärt BM Mainusch. Mit eigenem Dienstwagen und Laserpistole ausgestattet, sollen sie auch die Einhaltung der Geschwindigkeit in Fügen kontrollieren. Seit letzter Woche stehen die entsprechenden Verkehrsschilder, sodass im Ortszentrum jetzt 40 km/h Höchstgeschwindigkeit gilt, in einigen Bereichen gar nur 30 km/h.