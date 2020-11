Bei einem Verkehrsunfall auf der B47 in Großkrut (Bezirk Mistelbach) ist am Freitag ein 42-Jähriger gestorben. Der Mann hatte Polizeiangaben zufolge einen Kleintransporter gesteuert und war mit dem Kfz ungebremst gegen den Anhänger eines vor ihm fahrenden Traktors gekracht. Der im Wrack eingeklemmte Einheimische wurde von den Helfern der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr befreit. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.