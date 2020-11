LASK verzichtet auf Einspruch nach Antwerpens Wechselfehler

Fußball-Bundesligist LASK verzichtet auf einen Einspruch gegen die Wertung des 1:0-Auswärtserfolges bei Royal Antwerpen in der Europa League am Donnerstagabend. Das gaben die Oberösterreicher am Freitagnachmittag bekannt. Die Möglichkeit wäre da gewesen, da der belgische Cupsieger vier statt der erlaubten drei Wechselphasen in Anspruch genommen hatte. Somit hätte man möglicherweise eine 0:3-Strafverifizierung der Partie erwirken können.